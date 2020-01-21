С завтрашнего дня начинается прием обращений по аренде жилья с обязательством продажи

БАКУ/Trend/ - С завтрашнего дня в электронном кабинете Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана начинается прием электронных обращений в рамках механизма аренды жилья с обязательством продажи.

Как сообщает Trend, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Егяна Рамазанова.

Рамазанова отметила, что создание данного механизма в рамках жилищного фонда в Азербайджане сформировано на основе опроса населения.

По словам пресс-секретаря, подготовительная работа по выполнению возложенных на Фонд задач указом “О создании механизма сдачи в аренду жилых помещений с обязательством продажи” завершена.

Для обеспечения функционирования механизма разработаны необходимые процедуры и внутренние правила, рабочие процессы полностью автоматизированы, а требования к арендаторам и жилым помещениям установлены.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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