В Азербайджане выросли банковские вклады населения

БАКУ /Trend/ - На первое декабря 2019 года объем депозитов населения Азербайджана в банках страны в национальной валюте составил 8 8681,5 миллиона манатов, увеличившись на 7,5 процента по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Как передает в четверг Trend, 54,1 процента вкладов сделаны в иностранной, 45,9 процента - в национальной. По сравнению с аналогичными показателями 2018 года вклады в национальной валюте увеличились на 32,0 процента, а в иностранной валюте - сократились на 7,1 процента.

В декабре 2019 года средний курс национальной валюты по соотношению к доллару США составил 1,70 (1,70 к началу года), к евро - 1,89 (1,90), к 100 российским рублям 2,70 (2,63).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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