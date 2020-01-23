В Азербайджане выросли банковские вклады населения

23 января 2020 20:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На первое декабря 2019 года объем депозитов населения Азербайджана в банках страны в национальной валюте составил 8 8681,5 миллиона манатов, увеличившись на 7,5 процента по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Как передает в четверг Trend, 54,1 процента вкладов сделаны в иностранной, 45,9 процента - в национальной. По сравнению с аналогичными показателями 2018 года вклады в национальной валюте увеличились на 32,0 процента, а в иностранной валюте - сократились на 7,1 процента.

В декабре 2019 года средний курс национальной валюты по соотношению к доллару США составил 1,70 (1,70 к началу года), к евро - 1,89 (1,90), к 100 российским рублям 2,70 (2,63).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вырос объем банковских вкладов в регионах Азербайджана
Финансы 7 августа 2019 11:55
Межбанк на первом месте среди азербайджанских банков по привлеченным вкладам
Бизнес 30 июля 2019 14:50
Растет объем банковских вкладов в регионах Азербайджана
Финансы 1 июля 2019 16:23
Объем банковских вкладов в регионах Азербайджана растет
Бизнес 4 мая 2019 12:15
Объем банковских вкладов в регионах Азербайджана растет
Финансы 8 апреля 2019 12:38
Объем банковских вкладов в Азербайджане вырос на более чем 5%
Финансы 11 марта 2019 13:01
Лента новостей
Число заболевших пневмонией в Китае возросло до 644, погибли 18 человек
Китай 21:01
Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина
Финансы 20:59
Мазахир Панахов: ЦИК неоднократно обращался к кандидатам в связи с соцсетями
Политика 20:57
Швейцарская Camille Bloch разобьет плантации фундука в Грузии
Бизнес 20:56
Казахстанский завод значительно превысил план по производству дорожного битума
Энергетика 20:53
Фонд: В скором времени возобновится прием обращений по поводу аренды жилья с обязательством продажи
Бизнес 20:37
В Азербайджане выросло производство компьютеров
ИКТ 20:09
Замминистра о вложениях индийских компаний в экономику Азербайджана
Экономика 20:08
Фонд соцразвития вынужденных переселенцев Азербайджана привлекает услуги строителей
Строительство 19:43