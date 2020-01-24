Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 24 января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 1,4875 маната, составив 2651,6600 маната, унция серебра - на 0,0103 маната, составив 30,2379 маната, унция платины подешевела - на 18,0795 маната, составив 1703,7910 маната, унция палладия - на 122,3575 маната, составив 4139,3215 маната.
|
Название
|
24.01.2020
|
23.01.2020
|
Золото
|
XAU
|
2651,6600
|
2650,1725
|
Серебро
|
XAG
|
30,2379
|
30,2276
|
Платина
|
XPT
|
1703,7910
|
1721,8705
|
Палладий
|
XPD
|
4139,3215
|
4261,6790
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на двадцать четвертое января составляет 1,7 AZN/USD.
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