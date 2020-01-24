Азербайджан добился значительных успехов в цифровизации

24 января 2020 10:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является первой страной, обеспечившей полную цифровизацию всех государственных программ, стратегических дорожных карт и процессов мониторинга.

Как сообщает Trend, об этом на деловой встрече Азербайджано-французской Торгово-промышленной палаты сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ Вусал Гасымлы.

Гасымлы отметил, что каждая новая реформа в стране создает необходимость проведения нового мониторинга, который, в свою очередь, создаёт большую базу данных и цифровизация этих процессов является несомненным шагом вперед.

Напомним, сегодня в Баку проходит деловая встреча Азербайджано-французской Торгово-промышленной палаты.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджано-французская Торгово-промышленная палата нацелена на развитие отношений между странами
Экономика 12:02
Израиль полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана - посол
Политика 11:41
Посол: Израиль высоко ценит вклад Азербайджана в борьбу против нацизма
Политика 11:11
В Азербайджане необходим диалог между государственным и частным сектором
Финансы 11:10
Частота прямых авиарейсов между Азербайджаном и Израилем увеличится - посол
Транспорт 10:54
Азербайджан вносит весомый вклад в борьбу с угрозой экологической безопасности - профессор
Политика 10:52
Лента новостей
Азербайджано-французская Торгово-промышленная палата нацелена на развитие отношений между странами
Экономика 12:02
Беларусь ограничила ввоз птицы, овец и коз из ряда стран
Беларусь 12:00
В Таджикистане произошло сильное землетрясение
Таджикистан 11:55
Япония окажет техническую помощь грузинским агрокооперативам
Бизнес 11:54
В международных аэропортах Узбекистана введены дополнительные проверки пассажиров
Туризм 11:54
Минэнерго обнародовало показатели выработанной электроэнергии в 2019 году
Энергетика 11:48
Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Европа 11:43
Обнародованы программа и список литературы для участия в очередном туре конкурса «Восхождение»
Общество 11:42
Израиль полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана - посол
Политика 11:41