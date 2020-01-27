Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 27 января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 32,9885 маната, составив 2684,6485 маната, унция серебра - на 0,6848 маната, составив 30,9227 маната, унция платины подешевела на 12,3165 маната, составив 1691,4745 маната, унция палладия - на 89,709 маната, составив 4049,6125 маната.

Название 27.01.2020 24.01.2020 Золото XAU 2684,6485 2651,6600 Серебро XAG 30,9227 30,2379 Платина XPT 1691,4745 1703,7910 Палладий XPD 4049,6125 4139,3215

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцать седьмое января составляет 1,7 AZN/USD.

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