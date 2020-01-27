Золото в Азербайджане подорожало

27 января 2020 09:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 27 января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 32,9885 маната, составив 2684,6485 маната, унция серебра - на 0,6848 маната, составив 30,9227 маната, унция платины подешевела на 12,3165 маната, составив 1691,4745 маната, унция палладия - на 89,709 маната, составив 4049,6125 маната.

Название

27.01.2020

24.01.2020

Золото

XAU

2684,6485

2651,6600

Серебро

XAG

30,9227

30,2379

Платина

XPT

1691,4745

1703,7910

Палладий

XPD

4049,6125

4139,3215

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцать седьмое января составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 25 января 10:18
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 24 января 09:26
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 23 января 09:40
Казахстан нарастил производство ряда драгметаллов
Бизнес 22 января 16:58
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 22 января 09:56
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 21 января 09:22
Лента новостей
Xалг Банк обнародовал итоги 2019 года
Бизнес 10:30
В Азербайджане начался выпуск избирательных бюллетеней для парламентских выборов
Политика 10:29
Brent дешевеет более чем на 3% на опасениях вокруг коронавируса
Энергетика 10:25
Государственный секретарь США посетит Ташкент
Узбекистан 10:24
Растет число туристов на грузинских курортах
Туризм 10:23
Туркменистан изучает проекты по использованию возобновляемой энергии
Энергетика 10:19
У Соломоновых островов произошло сильное землетрясение
Другие страны 10:08
Крупная казахстанская авиакомпания отменяет авиарейсы в Китай
Транспорт 10:07
Для туристических объектов Азербайджана определены новые условия
Туризм 09:59