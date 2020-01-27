Standard & Poor’s рассматривает повышение суверенного кредитного рейтинга Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Международное агентство Standard & Poor’s может повысить суверенный кредитный рейтинг Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В Агентстве предполагают, что в случае значительного увеличения внешнеторгового баланса страны выше прогнозного сценария S&P, в Азербайджане будет обусловлено ускорение роста ликвидности финансовых активов правительства, а более высокие цены на нефть обеспечат постоянный характер этого роста.



Вместе с этим, на платежеспособность Азербайджана также позитивно повлияют разработки и внедрения новых программ реформ, направленных на структурное развитие диверсификацию денежно-кредитной политики страны.



Напомним, международное агентство Standard & Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана на уровне "BB+/B, основываясь на внушительных внешних активах Государственного нефтяного фонда Азербайджана, налогово-бюджетной политике и низком государственном доле страны, компенсирующем пока еще не совсем крепкую эффективность национальных институтов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор:)

Twitter: @eldarjanashvili

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