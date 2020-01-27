S&P прогонозирует рост ВВП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) ожидает, что номинальный ВВП Азербайджана в 2020-2023 годах поднимется с 79 до 85 миллиарда манатов (с 46 до 50 миллиардов долларов), а среднегодовой прогнозируется на отметке 2,3 процента, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

Ожидается, что рост реального ВВП, замедлившись в 2020 году до 1,7 процента, в 2021 году подскочит до отметки в 3,2 процента, а затем скорректируется на уровне 2,2 процента.

Объем ВВП на душу населения, согласно прогнозу S&P вырастет с 4,7 до 4,9 тысячи долларов на человека со среднегодовым приростом на уровне полтора процента. При этом рост реального ВВП на душу населения по прогнозам агентства в 2020-2023 годах также покажет рост, замедлившись в 2020 году до 0,9 процента, в 2021 году подскочит до отметки в 2,4 процента, а затем скорректируется на уровне 1,4 процента.

Объем внешних ликвидных активов, согласно прогнозу, будет превышать объем внешнего долга на 105 процентов платежей по счету текущих операций в 2020 году и в среднем на 112 - в 2021-2023 годах. Поступления по счету текущих операций остаются стабильно высокими на уровне 51+ процента от ВВП Азербайджана.

Также отмечено, что чистый объем активов правительства на следующие четыре года будет составлять в среднем 55 процентов ВВП Азербайджана. Расширенный долг правительства в процентном выражении к показателю ВВП будет оставаться стабильным – в среднем на уровне менее 33 процента ВВП в 2020-2023 годах

Также агентство прогнозирует постепенное укрепление финансовой системы Азербайджана на фоне повышения темпов роста экономики и развития политических институтов.

Напомним, международное агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана на уровне "BB+/B, основываясь на внушительных внешних активах Государственного нефтяного фонда Азербайджана, налогово-бюджетной политике и низком государственном доле страны, компенсирующими пока еще не совсем окрепшую эффективность национальных институтов.

Официальный курс на 27 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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