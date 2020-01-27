S&P прогнозирует значительный рост валютных резервов Центробанка Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) ожидает, что резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в 2020-2023 годах поднимутся с 6,2 до 7,5 миллиарда долларов, а среднегодовой рост прогнозируется на отметке 5,1 процента, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В частности, по прогнозам агентства, резервы Центробанка в 2020 году вырастут на 4,5 процента - до 6,52 миллиарда долларов, в 2021 – на 7,1 процента - до 6,99 миллиарда долларов, в 2022 – на 5,3 процента - до 7,36 миллиарда долларов, в 2023 году – на 2,1 процента - до 7,52 миллиарда долларов.

Агентством также было отмечено, что в случае воздействия внешних потрясений, таких как негативная динамика мировых цен на нефть, реальные показатели роста могут значительно отойти от прогноза. Тем не менее, S&P считает, что во избежание значительного сокращения валютных резервов в такой ситуации, правительство Азербайджана позволит обменному курсу стабилизироваться, как это происходило, когда после отмены привязки маната к доллару, в период плавания обменный курс стабилизировался на уровне 1,7 маната за доллар.

В то же время, отмечает агентство, при всех своих плюсах негибкий обменный курс ограничивает способность Центрального банка проводить денежно-кредитную политику. Кроме того, возможности ЦБА влиять на ситуацию на внутреннем денежно-кредитном рынке и рост экономики также ограничены по-прежнему высоким уровнем долларизации депозитов резидентов – около 55 процентов, несмотря на его снижение с пикового уровня – 76 процентов в 2015 году.

Доверие потребителей будет постепенно укрепляться на фоне стабильности курса нацвалюты и уровня инфляции, а также повышения минимального размера оплаты труда и социальных выплат в 2019 году – факторов, обеспечивающих некоторый экономический рост.

Отметим, что согласно данным ЦБА, валютные резервы Центробанка за истекший период 2019 года выросли на 11 процентов и составили 6,2 миллиарда долларов. Активы страны по международной инвестиционной позиции (111 миллиардов долларов) в два раза превышают обязательства (54 миллиарда долларов), что свидетельствует о высокой международной платежеспособности Азербайджана и его роли в качестве международного кредитора.

Также напомним, что международное агентство Standarts & Poors подтвердило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана на уровне "BB+/B, основываясь на внушительных внешних активах Государственного нефтяного фонда Азербайджана, налогово-бюджетной политике и низком государственном доле страны, компенсирующем пока еще не совсем крепкую эффективность национальных институтов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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