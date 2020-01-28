Проведены важные структурные изменения в ЦБ Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) увеличилось число департаментов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт ЦБ.

Центробанк продолжил осуществления структурных изменений, очередным этапом которых стало расширение количества департаментов - с 19 до 23.

Новыми стали департаменты по делам потребителей; по рынку капитала и другим финансовым посредникам; по финансовой стабильности и по пруденциальной политике и методологии, ранее входившие в другие отделения.

Напомним, что Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана была упразднена 28 ноября 2019 года, согласно распоряжению главы государства об усовершенствовании управления системой регулирования и контроля рынка финансовых услуг.

Согласно распоряжению, полномочия Палаты по надзору за финансовыми рынками, определенные законами Азербайджана, в том числе ее права и обязанности в сфере лицензирования, регулирования и надзора на рынке финансовых услуг, защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг, а также ее имущество были переданы Центральному банку Азербайджана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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