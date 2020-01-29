Золото в Азербайджане подешевело

29 января 2020 09:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 29 января понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend в среду со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 24,1315 маната, составив 2661,1290 маната, унция серебра - на 1,0047 маната, составив 29,6931 маната, унция платины подорожала на 2,431 маната, составив 1685,6350 маната, унция палладия - на 10,3105 маната, составив 3926,0650 маната.

Название

29.01.2020

28.01.2020

Золото

XAU

2661,1290

2685,2605

Серебро

XAG

29,6931

30,6978

Платина

XPT

1685,6350

1683,2040

Палладий

XPD

3926,0650

3915,7545

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцать девятое января составляет 1,7 AZN/USD.

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