UNEC и PASHA Bank подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском государственном экономическом университете UNEC состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве с одним из ведущих банков страны - PASHA Bank.

Как сообщает в среду Trend cо ссылкой на UNEC, в мероприятии приняли участие ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, председатель правления и исполнительный директор PASHA Bank Талех Кязимов, ведущие специалисты банка и профессорско-преподавательский состав университета.

Согласно документу, между UNEC и PASHA Bank предусмотрено осуществление образовательных, научных программ, внедрение инновационных достижений в бизнес-процессах образования (науки) и информационных технологий, совместное осуществление инновационной деятельности, использование современных технологий и научных разработок в сфере образования и банковских услуг, проведение совместных семинаров, тренингов, конференций, стажировки студентов в банке.

В ходе подписания договора Мурадов выразил удовлетворение сотрудничеством UNEC с PASHA Bank и отметил необходимость создания в университете среды, отвечающей вызовам реальной экономики. Говоря о важности обучения студентов теоретическим знаниям и практическим навыкам, ректор подчеркнул, что сотрудничество с реальным сектором в этом направлении будет полезным для реализации совместных учебных программ.

Ректор также рассказал о требованиях цифровой экономики, стоящих перед вузами. Он отметил, что цифровизация обуславливает подготовку высококвалифицированных специалистов и соответствие выпускников требованиям экономики и работодателей.

Председатель правления Талех Кязимов рассказал об основных целях одного из крупнейших финансовых институтов страны - PASHA Bank. Он отметил, что наиважнейшей инвестицией каждого общества является вклад в человеческий капитал и PASHA Bank всегда поддерживает развитие успешной молодежи. Глава банка подчеркнул, что сотрудничество с UNEC в этом направлении является грандиозной возможностью высокой важности.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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