На БФБ выплачены проценты по облигациям Ипотечного фонда Азербайджана

29 января 2020 19:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела в среду выплату процентов по ипотечным облигациям Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда Азербайджана AZ2037008680, AZ2038008689, AZ2039008688 и AZ2040008685, сообщает Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Согласно проспекту эмиссии облигаций, в день выплаты процентов по облигациям, наряду с выплатой процентов предусмотрена выплата определенной части остатка по номиналу облигаций, равной части основных долговых платежей по активам, включенным в ипотечное покрытие и эмитированных Ипотечным и Кредитно-Гарантийным фондом Азербайджана.

Согласно информации 21 января 2020 года эмитент осуществил очередную выплату процентов по ГКО 20200000880, А2020008689, А2020008688 и А20200008685.

Соответственно, по состоянию на 19 января 2020 года стоимость этих облигаций по номиналу составила 970,80 манатов, и в следующем периоде выплаты процентов ставка в три процента будет рассчитана исходя из этой суммы.

Базовая цена ГКО составляет 970,80 манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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