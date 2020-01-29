В Азербайджане вырос оборот розничной торговли

БАКУ/Trend/ - В 2019 году стоимость продукции, реализованной в сети розничной торговли в Азербайджане составила 39,4 миллиарда манатов, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 3,6 процента.

Как сообщает Trend со ссылкой на отчетные данные Государственного комитета по статистике Азербайджана, товарооборот продуктов, напитков и табачных изделий составил 20 миллиардов манатов, непродовольственных товаров – 19,4 миллиардов манатов, стоимость реализованной продукции, соответственно - на 3,2 и четыре процента выше чем в 2018 году.

За отчетный период товарный рынок характеризовался следующими показателями:

Названия групп продуктов Доход от продаж, в миллионах манатов В процентах к январю-октябрю 2018 года Оборот розничной торговли 39 391,7 103,6 в том числе: продукты питания 18 048 103,3 напитки и табачные изделия 1 919,4 101,7 текстильные изделия, одежда и обувь 6 910,9 104,1 электротовары и мебель 2 363 103,2 компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическая продукция 342,6 102,9 фармацевтические и медицинские товары 528,1 103,6 автомобильное топливо 2310,5 102,7 другие непродовольственные товары 6969,2 104,6

В прошлом году 45,8 процента средств, потраченных покупателями (товаров конечного потребления) пришлось на продукты питания, 4,9 процента - на напитки и табачные изделия, 17,5 процента - на текстильные изделия, одежду и обувь, шесть процентов - на мебель и электротехническую продукцию, на покупку автомобильного топлива пришлось 5,9 процента от общих потраченных средств, на фармацевтические и медицинские товары - 1,3 процента, компьютеров, телекоммуникационного оборудования и полиграфической продукции - 0,9 процента. Также 17,7 процента удельного веса от общей суммы пришлось на другие непродовольственные товары.

В 2019 году торговыми предприятиями было продано около 21 процента потребительских товаров. На долю индивидуальных предпринимателей пришлось 52 процента, на долю рынков и ярмарок - 27 процентов удельного веса.

По сравнению с 2018 годом оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 29,8 процента для предприятий, два процента для индивидуальных предпринимателей и на восемь процентов для рынков и ярмарок.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения за 2019 год составил 331,4 маната или на 16,6 маната больше в номинальном выражении, чем в соответствующий период 2018 года.

Среднемесячный объем проданных продовольственных товаров на человека за прошлый год составил - 168 манатов, непродовольственных товаров - 163,4 маната.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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