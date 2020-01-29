В Азербайджане вырос оборот розничной торговли

БАКУ/Trend/ - В 2019 году стоимость продукции, реализованной в сети розничной торговли в Азербайджане составила 39,4 миллиарда манатов, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 3,6 процента.
Как сообщает Trend со ссылкой на отчетные данные Государственного комитета по статистике Азербайджана, товарооборот продуктов, напитков и табачных изделий составил 20 миллиардов манатов, непродовольственных товаров – 19,4 миллиардов манатов, стоимость реализованной продукции, соответственно - на 3,2 и четыре процента выше чем в 2018 году.
За отчетный период товарный рынок характеризовался следующими показателями:
|
Названия групп продуктов
|
Доход от продаж, в миллионах манатов
|
В процентах к январю-октябрю 2018 года
|
Оборот розничной торговли
|
39 391,7
|
103,6
|
в том числе:
|
продукты питания
|
18 048
|
103,3
|
напитки и табачные изделия
|
1 919,4
|
101,7
|
текстильные изделия, одежда и обувь
|
6 910,9
|
104,1
|
электротовары и мебель
|
2 363
|
103,2
|
компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическая продукция
|
342,6
|
102,9
|
фармацевтические и медицинские товары
|
528,1
|
103,6
|
автомобильное топливо
|
2310,5
|
102,7
|
другие непродовольственные товары
|
6969,2
|
104,6
В прошлом году 45,8 процента средств, потраченных покупателями (товаров конечного потребления) пришлось на продукты питания, 4,9 процента - на напитки и табачные изделия, 17,5 процента - на текстильные изделия, одежду и обувь, шесть процентов - на мебель и электротехническую продукцию, на покупку автомобильного топлива пришлось 5,9 процента от общих потраченных средств, на фармацевтические и медицинские товары - 1,3 процента, компьютеров, телекоммуникационного оборудования и полиграфической продукции - 0,9 процента. Также 17,7 процента удельного веса от общей суммы пришлось на другие непродовольственные товары.
В 2019 году торговыми предприятиями было продано около 21 процента потребительских товаров. На долю индивидуальных предпринимателей пришлось 52 процента, на долю рынков и ярмарок - 27 процентов удельного веса.
По сравнению с 2018 годом оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 29,8 процента для предприятий, два процента для индивидуальных предпринимателей и на восемь процентов для рынков и ярмарок.
Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения за 2019 год составил 331,4 маната или на 16,6 маната больше в номинальном выражении, чем в соответствующий период 2018 года.
Среднемесячный объем проданных продовольственных товаров на человека за прошлый год составил - 168 манатов, непродовольственных товаров - 163,4 маната.
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)
Twitter: @eldarjanashvili
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