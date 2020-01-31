Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 31 января понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 12,2145 маната, составив 2672,1620 маната, унция серебра подорожала на 0,3848 маната, составив 30,3328 маната, унция платины подорожала на 15,2405 маната, составив 1666,0000 маната, унция палладия - на 75,4885 маната, составив 3949,4485 маната.

Название 31.01.2020 30.01.2020 Золото XAU 2672,1620 2684,3765 Серебро XAG 30,3328 29,9480 Платина XPT 1666,0000 1650,7595 Палладий XPD 3949,4485 3873,9600

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на тридцать первое января составляет 1,7 AZN/USD.

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