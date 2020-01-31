Золото в Азербайджане подешевело

31 января 2020 09:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 31 января понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 12,2145 маната, составив 2672,1620 маната, унция серебра подорожала на 0,3848 маната, составив 30,3328 маната, унция платины подорожала на 15,2405 маната, составив 1666,0000 маната, унция палладия - на 75,4885 маната, составив 3949,4485 маната.

Название

31.01.2020

30.01.2020

Золото

XAU

2672,1620

2684,3765

Серебро

XAG

30,3328

29,9480

Платина

XPT

1666,0000

1650,7595

Палладий

XPD

3949,4485

3873,9600

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на тридцать первое января составляет 1,7 AZN/USD.

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