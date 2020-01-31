Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)

31 января 2020 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентного пункта – с 7,5 до 7,25 процента, сообщает в пятницу Trend с пресс-конференции ЦБА.

При этом нижний порог процентного коридора снижен с 5,75 до 5,5 процента, верхний – с 9,25 до девяти процентов.

Данное решение вступило в силу с 31 января.

Отметим, что это первое в 2020 году снижение Центробанком учетной ставки.

С последнего заседания правления Центрального банка по денежной политике инфляция не выходила за прогнозируемые пределы и оставалась ниже среднего значения целевого диапазона. Профицитный баланс текущих операций, устойчивый курс, адекватные монетарные условия и низкие инфляционные ожидания оказали стабилизирующее влияние на цены.

По данным ЦБА, риски на среднесрочный период связаны в основном с внешними факторами, в частности со снижением темпов роста мировой экономики, влиянием данного фактора на цены на нефть.

При этом к внутренним факторам риска относятся увеличение денежной массы в результате роста бюджетных расходов и инфляционное расширение потребительских кредитов.

В 2019 году учетная ставка была снижена с 9,75 до 7,5 процента.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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  • Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)
  • Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)
  • Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)
  • Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)
  • Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)
  • Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)
  • Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)
  • Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)
  • Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)
  • Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)
  • Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)
  • Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)
  • Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)
  • Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)
  • Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)
  • Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)
  • Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)
  • Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)
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