Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли

БАКУ/Trend/ - Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец января превысили 52 миллиарда долларов.

Об этом сказал председатель ЦБА Эльман Рустамов на пресс-конференции, посвященной изменению учётной ставки, сообщает Trend в пятницу с мероприятия.

По сравнению с началом прошлого года, стратегические валютные резервы страны выросли примерно чуть больше чем на миллиард долларов, или на два процента, заявил председатель ЦБА.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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