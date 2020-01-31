Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли

31 января 2020 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец января превысили 52 миллиарда долларов.

Об этом сказал председатель ЦБА Эльман Рустамов на пресс-конференции, посвященной изменению учётной ставки, сообщает Trend в пятницу с мероприятия.

По сравнению с началом прошлого года, стратегические валютные резервы страны выросли примерно чуть больше чем на миллиард долларов, или на два процента, заявил председатель ЦБА.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава ЦБА: Экономика Азербайджана справится с рисками, вызванными эпидемией в Китае
Финансы 12:29
Ипотечный фонд Азербайджана ожидает коммерциализация
Финансы 12:08
Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку (ФОТО)
Финансы 11:23
Проведены важные структурные изменения в ЦБ Азербайджана
Финансы 28 января 13:52
Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку
Экономика 13 декабря 2019 12:10
Центробанк Азербайджана планирует привлечь 100 млн манатов
Финансы 29 ноября 2019 13:13
Лента новостей
Турция сократила импорт LPG из России
Турция 12:37
Представители БДИПЧ ОБСЕ проинформированы о предвыборной ситуации в Азербайджане
Политика 12:36
Заявление премьера Армении фактически дискредитирует Минскую группу ОБСЕ - российский политолог
Политика 12:34
В Турции незначительно выросла доля природного газа в производстве электроэнергии
Турция 12:31
Глава ЦБА: Экономика Азербайджана справится с рисками, вызванными эпидемией в Китае
Финансы 12:29
Михаил Гусман получил награду за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы России и Японии
Россия 12:27
В Москве пройдет Международный фестиваль Мстислава Ростроповича
Культура 12:21
В части Хырдалана не будет воды
Общество 12:19
Минэкологии о наблюдаемой пыли в Азербайджане
Общество 12:18