Ипотечный фонд Азербайджана ожидает коммерциализация

31 января 2020 12:08 (UTC+04:00)

Баку/Trend/ - Деятельность ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана необходимо коммерциализировать.

Об этом, как сообщает Trend с мероприятия, сказал журналистам на пресс-конференции, посвященной изменению учётной ставки, председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов

По словам Рустамова, в отношении фонда необходимо работать в направлении привлечения средств с внутреннего рынка и подготовке проектов по увеличению объемов ипотечных кредитов.

"У самих банков нет долгосрочных ресурсов и это не позволяет им выдавать ипотеку на 20-25 лет", - подчеркнул председатель ЦБА.

Напомним, сегодня в Центральном банке проходит пресс-конференция, посвященная изменению учётной ставки в Азербайджане.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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