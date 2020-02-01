Access Bank: Потребительские кредиты растут, кредиты на жилье сокращаются

1 февраля 2020 12:46 (UTC+04:00)

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