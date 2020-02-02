В регионах Азербайджана растет кредитование

БАКУ/Trend/ - Банковское кредитование в регионах Азербайджана на декабрь 2019 года составило 14,9 миллиарда манатов, что на 14,6 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Центрального банка.

Согласно данным Центробанка, на первое января в Баку выдано кредитов на 11,9 миллиарда манатов, что в четыре раза больше, чем в регионах. При этом в столице на кредиты в национальной валюте пришлось 6,9 миллиарда манатов (58 процентов от общего объема кредитования в Баку).

Среднегодовая процентная ставка по кредитам в Азербайджане на первое января составила 11,1 процента, по Баку - 9,3 процента.

Распределение кредитов по регионам Азербайджана (на первое января 2020 года):

Экономические районы Объем кредитования (в тыс. манатов) Средняя процентная ставка Абшеронский 546554 15,6 Аранский 763656 20,7 Горно-Ширванский 72006 21 Гянджа-Газахский 621605 18,4 Губа-Хачмазский 204920 18,6 Лянкяранский 282766 20,1 Шеки-Загатальский 226929 16,3 Верхне-Карабахский 60821 23,1 Кельбаджар-Лачинский 0,0 0,0 Нахчыванский 167234 15,2

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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