В регионах Азербайджана растет кредитование

2 февраля 2020 09:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Банковское кредитование в регионах Азербайджана на декабрь 2019 года составило 14,9 миллиарда манатов, что на 14,6 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Центрального банка.

Согласно данным Центробанка, на первое января в Баку выдано кредитов на 11,9 миллиарда манатов, что в четыре раза больше, чем в регионах. При этом в столице на кредиты в национальной валюте пришлось 6,9 миллиарда манатов (58 процентов от общего объема кредитования в Баку).

Среднегодовая процентная ставка по кредитам в Азербайджане на первое января составила 11,1 процента, по Баку - 9,3 процента.

Распределение кредитов по регионам Азербайджана (на первое января 2020 года):

Экономические районы

Объем кредитования (в тыс. манатов)

Средняя процентная ставка

Абшеронский

546554

15,6

Аранский

763656

20,7

Горно-Ширванский

72006

21

Гянджа-Газахский

621605

18,4

Губа-Хачмазский

204920

18,6

Лянкяранский

282766

20,1

Шеки-Загатальский

226929

16,3

Верхне-Карабахский

60821

23,1

Кельбаджар-Лачинский

0,0

0,0

Нахчыванский

167234

15,2

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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