В регионах Азербайджана растет кредитование

БАКУ/Trend/ - Банковское кредитование в регионах Азербайджана на декабрь 2019 года составило 14,9 миллиарда манатов, что на 14,6 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Центрального банка.
Согласно данным Центробанка, на первое января в Баку выдано кредитов на 11,9 миллиарда манатов, что в четыре раза больше, чем в регионах. При этом в столице на кредиты в национальной валюте пришлось 6,9 миллиарда манатов (58 процентов от общего объема кредитования в Баку).
Среднегодовая процентная ставка по кредитам в Азербайджане на первое января составила 11,1 процента, по Баку - 9,3 процента.
Распределение кредитов по регионам Азербайджана (на первое января 2020 года):
|
Экономические районы
|
Объем кредитования (в тыс. манатов)
|
Средняя процентная ставка
|
Абшеронский
|
546554
|
15,6
|
Аранский
|
763656
|
20,7
|
Горно-Ширванский
|
72006
|
21
|
Гянджа-Газахский
|
621605
|
18,4
|
Губа-Хачмазский
|
204920
|
18,6
|
Лянкяранский
|
282766
|
20,1
|
Шеки-Загатальский
|
226929
|
16,3
|
Верхне-Карабахский
|
60821
|
23,1
|
Кельбаджар-Лачинский
|
0,0
|
0,0
|
Нахчыванский
|
167234
|
15,2
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Twitter: @eldarjanashvili
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