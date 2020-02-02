В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов

2 февраля 2020 22:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За 2019 год объем проблемных кредитов сократился на 19,7 процента (278,3 миллиона манатов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,27 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend cо ссылкой на статистический бюллетень Центрального банка Азербайджана, общий объем кредитного портфеля банковского сектора и небанковских кредитных организаций вырос на 17,7 процента, составив 15,3 миллиарда манатов.

Доля государственных банков в выданных кредитах составила 2,56 миллиарда манатов (16,7 процента от общего портфеля), частных − 12,34 миллиарда манатов (80,7 процента), небанковских кредитных организаций (НБКО) − 397,2 миллиона манатов (2,6 процента).

Объем кредитов, выданных в национальной валюте, в 2019 году составил 10 миллиардов манатов (рост по сравнению с 2018 годом на 23,9 процента), а их доля в кредитном портфеле банков – 65,4 процента.

В иностранной валюте было выдано кредитов на сумму 5,3 миллиарда в манатном эквиваленте (рост по сравнению с 2018 годом на 7,1 процента), при удельном весе 34,6 процента.

Объем краткосрочных кредитов составил 1,66 миллиарда манатов в национальной и 1,26 миллиарда манатов в иностранной валюте. Объем долгосрочных кредитов составил 8,3 и четыре миллиарда манатов соответственно.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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