Вспышка эпидемии коронавируса в Китае продолжает опускать цены на нефть

БАКУ/Trend/ - Снижение глобальной экономической активности в связи с эпидемией коронавируса может привести к снижению на энергетических биржах цен барреля нефти марки Brent в Европе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Прогнозируется, что удешевление может продолжаться до 52 долларов за баррель.

На динамику цен также повлияют важные фундаментальные данные о запасах нефти и бензина в США, которые будут раскрыты в среду, в 19:30 по бакинскому времени.

Аналитики InvestAZ представили также данные о ситуации на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

Стремительное распространение коронавируса, обнаруженного в Китае, приводит к повышению спроса на доллар, усиливая неопределенность на международных валютных биржах. Так, по курсу EUR/USD сейчас прогнозируется углубление курса до 1,09 доллара за евро.

Наряду с этим, в центре внимания инвесторов будут раскрытие важных фундаментальных показателей деловой активности в промышленном секторе в США в понедельник в 19:00, фундаментальные показатели рынка труда в США - в пятницу в 17:30, а также заявления о влиянии коронавируса на мировую экономику.

Британский фунт стерлингов

Курс GBP/USD по тем же причинам также находится под давлением, и если курс фунта стерлингов останется выше отметки в 1,32 доллара, то тренд будет поднимающимся. В противном случае валюта подешевеет.

В центре внимания инвесторов – результаты переговоров по торговому соглашению с ЕС после проведения согласованного в январе брексита.

Турецкая лира

По курсу лиры также наблюдается снижение, при этом прогнозируется, что оно может продолжиться до уровня 6,03 лиры за доллар.

В центре внимания инвесторов – раскрытие информации об инфляции в Турции в понедельник в 11:00.

Золото

Наличие в мире политических и экономических рисков приводит к тому, что спрос на золото на рынках цветных металлов остается актуальным. Так, цена за унцию на прошлой неделе снова начала дорожать, и может дойти до 1 588 долларов (51,1 доллара за грамм). Согласно анализу, если цена пробьет и этот уровень, то подорожание может продолжаться до 1 600 долларов (51,5 доллара за грамм).

Внимание: Вышеизложенные данные носят полностью рекомендательный характер. Операции по этой деятельности входят в группу высокого риска, и ЗАО InvestAz, исходя из вышеуказанных данных, не несет никаких обязательств по осуществляемым инвестиционным операциям.

(Автор: Эльдар Джанашвили).

Twitter: @eldarjanashvili

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