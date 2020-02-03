В Азербайджане увеличился объем ипотечных кредитов

БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое февраля текущего года было выдано 27, 975 тысячи ипотечных кредитов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчетные данные Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана.

Сумма ипотечных кредитов на первое февраля составила около 1,396 миллиарда манатов, увеличившись за месяц на 5,7 миллиона манатов (0,4 процента). Сумма выданных кредитов и гарантий составила 69,7 миллиона манатов.

Совокупная сумма находящихся в обращении облигаций фонда составляет 718,2 миллиона манатов, сократившись с 723,9 миллиона манатов на 5,7 миллиона манатов (0,8 процента).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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