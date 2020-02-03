В Азербайджане увеличился объем ипотечных кредитов

3 февраля 2020 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое февраля текущего года было выдано 27, 975 тысячи ипотечных кредитов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчетные данные Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана.

Сумма ипотечных кредитов на первое февраля составила около 1,396 миллиарда манатов, увеличившись за месяц на 5,7 миллиона манатов (0,4 процента). Сумма выданных кредитов и гарантий составила 69,7 миллиона манатов.

Совокупная сумма находящихся в обращении облигаций фонда составляет 718,2 миллиона манатов, сократившись с 723,9 миллиона манатов на 5,7 миллиона манатов (0,8 процента).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Среднемесячная сумма ипотеки в Азербайджане побила исторический рекорд по стране
Финансы 30 января 17:42
На БФБ выплачены проценты по облигациям Ипотечного фонда Азербайджана
Финансы 29 января 19:07
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд обратился к гражданам
Азербайджан 26 января 22:46
Фонд: В скором времени возобновится прием обращений по поводу аренды жилья с обязательством продажи
Бизнес 23 января 20:37
Был перегружен сервер портала электронного правительства
Финансы 23 января 09:15
Ипотечный фонд Азербайджана о причине сбоя на портале по аренде жилплощади с правом выкупа
Экономика 22 января 14:54
Лента новостей
Азербайджанский производитель назвал причины снижения качества местной продукции
Бизнес 17:02
Президент Ильхам Алиев вручил Поладу Бюльбюльоглу орден «Гейдар Алиев» (ФОТО)
Политика 17:02
Джавид Велиев: Проведение встречи НАТО-Россия в Баку доказывает, что Азербайджан воспринимается как островок стабильности в Евразии
Политика 16:57
Львиная доля роста добычи нефти Лукойл приходится на долю «Шах Дениз-2»
Энергетика 16:55
Баскетбол на колясках – новый проект в Азербайджане
Спорт 16:54
Глава МИД Польши считает, что страна может занять место Великобритании в ЕС после Brexit
Европа 16:51
В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)
Политика 16:49
Узбекистан продолжает наращивать производство плодоовощной продукции
Бизнес 16:37
Объем промтоваров в Баку увеличился
Финансы 16:36