Валютные резервы Центробанка выросли

5 февраля 2020 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 31 января 2020 года, валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 6,34 миллиарда долларов, сообщает в среду Trend со ссылкой на статистические данные ЦБА.

С начала года валютные резервы Центробанка выросли на 2,2 процента, с 6,2 миллиарда долларов. В годовом исчислении рост валютных резервов составил 12,1 процента.

В течение января валютные резервы ЦБА увеличились на 140 миллионов манатов.

Денежная масса на конец января составила 11,543 миллиарда манатов, что на пять процентов меньше, чем по итогам 2019 года. В годовом же исчислении рост денежной массы составил 32,5 процента.

В течение января объем денежной массы в стране сократился на 607,5 миллиона манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили).

Twitter: @eldarjanashvili

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