Центральный банк Азербайджана привлек банковские средства

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел депозитный аукцион, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 100 миллионов манатов, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, спрос со стороны банков на аукционе превысил предложение в шесть с половиной раз, составив 648,98 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 5,51 процента. Срок размещения средств – 28 дней.

Срок оплаты: 12 февраля 2020 года.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион – это торги, в ходе которых ЦБА привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на пятое февраля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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