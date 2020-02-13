В Азербайджане вырос индекс потребительских цен

БАКУ/Trend/ - За январь этого года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 2,7 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в том числе по ценам на продукты питания, напитки и табачную продукцию – на 4,6 процента, на непродовольственные товары – на 1,1 процента, на услуги – на 1,5 процента.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомстат, рост цен в январе по сравнению с декабрем составил 0,6 процента, в том числе по ценам на продукты питания, напитки и табачную продукцию – 1,3 процента, на непродовольственные товары – 0,3 процента. Цены на услуги снизились на 0,2 процента.

В январе 2020 года по отношению к предыдущему месяцу подорожали рис, гречневая крупа, макаронные изделия, говядина, свежая и замороженая рыба, колбасные изделия, молоко, сыр, йогурт, яйца, сливочное и растительные масла, лимон, яблоки, груши, гранаты, фундук, огурцы, помидоры, перец, баклажаны, чеснок, сахар, чай, кофе, алкогольные напитки, сметана, мандарины, айва, хурма, каштаны, капуста, тыквы, лук и картофель.

За тот же период наблюдалось снижение цен на сахарный песок, грецкие орехи, бананы, чечевицу и апельсины. В ценах других продовольственных продуктов существенных изменений не наблюдалось.

За указанный период из непродовольственных товаров зарегистрирован рост цен на ткань, одежду, ковры и другие напольные покрытия, мебель и домашнюю утварь, обои, доски, краски и запчасти для легковых автомобилей. За отчетный период наблюдалось снижение цен на холодильники, стиральные машины, кондиционеры, мобильные телефоны, кондиционеры,фотоаппараты, персональные компьютеры. В ценах на другие непродовольственные товары существенных изменений не наблюдалось.

В январе 2020 года по отношению к предыдущему месяцу в сфере платных услуг увеличились цены на химчистку, пошив и аренду одежды, ремонт обуви, медицинские, косметологические и парикмахерские услуги, общественное питание, а также гостиничные услуги. Цены на пассажироперевозки железной дорогой и авиаперевозки напротив снизились. Других существенных изменений в ценах на платные услуги не наблюдалось, отмечается в данных Госкомстата.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова).