Курс маната по отношению к мировым валютам на 14 февраля

Финансы 14 февраля 2020 09:36 (UTC+04:00)
Курс маната по отношению к мировым валютам на 14 февраля

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 февраля установлен на уровне 1,7 и 1,8416 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют

14.02.2020

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.8416

1 австралийский доллар

1 AUD

1.1418

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0277

1 белорусский рубль

1 BYN

0.7721

1 бразильский реал

1 BRL

0.3905

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1138

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1437

1 чешская крона

1 CZK

0.074

100 чилийских песо

100 CLP

0.2137

1 китайский юань

1 CNY

0.2435

1 датская крона

1 DKK

0.2465

1 грузинский лари

1 GEL

0.5918

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2188

1 индийская рупия

1 INR

0.0238

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2173

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0124

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1756

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7348

1 израильский шекель

1 ILS

0.4963

1 канадский доллар

1 CAD

1.282

1 кувейтский динар

1 KWD

5.576

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1122

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4107

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0915

1 молдавская лея

1 MDL

0.0959

1 египетский фунт

1 EGP

0.1085

1 норвежская крона

1 NOK

0.1835

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0178

1 польский злотый

1 PLN

0.4336

1 российский рубль

1 RUB

0.0268

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2234

1 саудовский риал

1 SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3257

1 турецкая лира

1 TRY

0.2813

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0567

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1753

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0696

100 японских иен

100 JPY

1.5485

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.0934
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