Фонд природы Кавказа выделит грант на страхование рейнджеров Грузии

БАКУ/Trend/ - Фонд природы Кавказа (CNF) в 2020 году выделит 40 тысяч евро на страхование жизни и здоровья сотрудников и рейнджеров, работающих в администрациях охраняемых территорий Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.



Соответствующее грантовое соглашение подписали заместитель министра сельского хозяйства и защиты окружающей среды Юрий Нозадзе, председатель Агентства охраняемых территорий Валериан Мчедлидзе, и исполнительный директор Фонда природы Кавказа Джордж Джакомини.

Цель договора – улучшить условия труда рейнджеров, исходя из специфики их работы.



Фонд природы Кавказа, который финансируется правительством Германии, покрывает часть страховых расходов Агентства охраняемых территорий Грузии с 2013 года.



В Грузии 13 государственных заповедников, 10 Национальных парков, 41 естественный памятник и два защищенных ландшафта.

Первая охраняемая территория — Лагодехский государственный заповедник — была создана в Грузии в 1912 году.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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