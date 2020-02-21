Бакинская фондовая биржа развместила краткосрочные ноты ЦБА

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела в пятницу очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) со сроком обращения 252 дней, в ходе которого привлекла у азербайджанских банков 30 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение в пять раз – восемь инвесторов подали 13 заявок на общую номинальную сумму 101,63 миллиона манатов. Интервал ценовых предложений составил от 94,69696 (доходность — восемь процентов) до 97,476 (3,69 процента)

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 97,3495 с доходностью в 3,89 процента, средневзвешенная цена составила 97,3768 маната (3,85 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 30 миллионов манатов.

Срок погашения нот – второго ноября 2020 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 24 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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