БАКУ /Trend/ - В Баку пройдет выставка Fintech Summit 2020, посвященная финансовым технологиям Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана, темой мероприятия станут новые тенденции в банковской и платежной экосистеме, инновационные решения, финансовые технологии и безопасность.

Мероприятие проводится при поддержке Партнерства VISA и Ассоциации банков Азербайджана, Центрального банка Азербайджана, министерства транспорта, связи и высоких технологий, а также Центра анализа и связи экономических реформ.

Выставка призвана стать платформой для обмена идеями и опытом в области финансовых технологий, цифровизации и платежных систем, для обсуждения новых финансовых и банковских продуктов, инновационных платежных решений, цифровых валют, банков и финтех-партнерств, а также проблем безопасности, которые могут сочетаться с широким использованием таких новых технологий.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)