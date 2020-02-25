Азербайджан еще на шаг приблизился к удаленному открытию банковских счетов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет цифровизирована отчетность Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) и Common Reporting Standard (CRS), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Ассоциации банков Азербайджана.

Состоялась совместная встреча делегации Центрального банка Азербайджана и Ассоциации банков Азербайджана с представителями министерства экономики Азербайджана - членами экспертных групп “Платежные системы и альтернативные каналы услуг” и Complayns.

Основной темой встречи стало представление в электронном виде при удаленном открытии банковских счетов отчета Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) и Common Reporting Standard (CRS) в соответствии с передовым международным опытом.

Так, на встрече был определен порядок дистанционного открытия банковских счетов, однако составление отчетности FATCA и CRS на бумажных носителях было признано основным фактором, ограничивающим применение цифровизации в этой области.

Как известно, внедрение практики дистанционного открытия банковских счетов связано с совершенствованием механизма регулирования по ускорению цифровой трансформации банков в рамках “Стратегической дорожной карты по развитию финансовых услуг в Азербайджане”, утвержденной указом главы государства от 6 декабря 2016 года и распоряжением от 26 сентября 2018 года “Государственной Программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы”, а также усилением финансовой инклюзивности.

Объявив преимущества представления отчета FATCA и CRS в электронном виде, члены экспертной группы, отметили необходимость перехода к цифровой среде в этой области, обсудили дальнейшие планы и совместные шаги.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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