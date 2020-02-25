ЦБА будет сотрудничать с Национальным микрокредитным агентством Италии

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Национальное микрокредитное агентство Италии подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, меморандум был подписан председателем Центробанка Эльманом Рустамовым и президентом Национального микрокредитного агентства Италии Марио Баччини в ходе бизнес-форума с участием азербайджанских и итальянских компаний, организованного по случаю государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию.

Целью меморандума является поощрение сотрудничества между сторонами в области создания, обмена опытом развития микрокредитных и микрофинансовых инструментов в Азербайджане.

Согласно подписанному меморандуму, между двумя организациями предусматривается осуществление сотрудничества в направлении поощрения инструментов микрокредита, совершенствования правовых и регуляторных рамок, а также механизмов мониторинга и оценки. В то же время это сотрудничество сыграет важную роль в повышении возможностей обмена опытом с зарубежными партнерскими организациями в этой области с целью развития сферы микрофинансовых услуг и усиления контроля за деятельностью микрофинансовых институтов.

Намеченное сотрудничество также будет способствовать успешной реализации задач, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым по повышению роли финансового сектора в развитии экономики и роли кредитных институтов в улучшении доступа малого и среднего предпринимательства к финансовым услугам.

Отметим, что Национальное микрокредитное агентство Италии осуществляет в стране поощрение, регулирование, оценку и мониторинг микрофинансовых инструментов, поощряемых и финансируемых Европейским Союзом.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @eldarjanashvili