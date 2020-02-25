AccessBank планирует завершить 2020 год с прибылью

БАКУ/Trend/ - Главная задача AccessBank в текущем 2020 году это завершение финансового года с прибылью и развитие кредитного портфеля.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Банка, об этом сказал председатель правления AccessBank Анар Гасанов.

«Мы хотим реализовать это, в первую очередь, за счет привлечения средств на внутреннем рынке. Мы видим, что клиенты доверяют AccessBank и хотят держать свои средства в нашем банке. Полагаю, что самая здоровая комбинация и модель развития, используя внутренние ресурсы, размещать их правильно» - сказал Гасанов.

Председатель правления AccessBank отметил, что в 2020 году Банк будет продолжать оптимизировать внутренние процессы, минимизировать бюрократию для клиента и модернизировать банк, работать над клиентоориентированностью, чтобы сотрудники были максимально сконцентрированы на клиенте, а не на одних лишь транзакциях.

Он сказал, что сегодня в банковском секторе страны достаточно много игроков, которые прозрачно и эффективно пытаются строить свои бизнес-модели и иметь больший доступ к клиенту. Следовательно, конкурентная борьба за привлечение клиента в банковском секторе страны будет расти и дальше. В этом плане уровень быстрого и качественного сервиса будет играть определяющую роль.

Поэтому, отметил Гасанов, задачи по разгрузке сотрудников, а также их профессиональной подготовке и совершенствованию квалификации являются особо приоритетными для банка.

«Как я уже отметил выше, мы, видим себя в аграрном секторе, в среднем и малом бизнесе. В связи с этим мы проводим большую работу, чтобы сохранить наши лидирующие позиции в данном направлении. Мы обладаем эффективной сетью филиалов, особенно в регионах. Региональные филиалы демонстрируют развитие агробизнеса, и я думаю, что в этом году мы будем достаточно уверенно развиваться на региональном уровне» - резюмировал глава Банка.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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