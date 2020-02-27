Фонд Аграрного страхования Азербайджана и TARSİM подписали декларацию о намерениях

БАКУ/Trend - Фонд Аграрного страхования Азербайджана и Союз сельскохозяйственного страхования Турции (TARSIM) подписали Декларацию о намерениях в области сельскохозяйственного страхования, сообщает в четверг Trendcо ссылкой на Минсельхоз.

Подписание состоялось в рамках визита заместителя министра сельского и лесного хозяйства Турции Фатихом Метином в нашу страну. В ходе визита состоялась встреча министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики Инама Каримова с делегацией во главе с заместителем министра сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Фатихом Метхи. Министр Инам Каримов сообщил о реформах, проходящих в сельскохозяйственном секторе Азербайджана. Он сообщил, что закон об аграрном страховании был принят Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана в 2019 году, Кабинет министров утвердил Устав Аграрного страхового фонда и состав Фонда аграрного страхования. Механизм аграрного страхования в Азербайджане основан на опыте турецкой модели TARSIM. Эта модель, основанная на государственно-частном партнерстве, является весьма успешной. Совместное страхование сельскохозяйственных рисков Фондом аграрного страхования и частными страховыми компаниями позволит снизить инвестиционные риски, усилить государственную поддержку фермеров, оказать положительное влияние на занятость, способствовать продовольственной безопасности и укрепить рынок страхования.



Заместитель министра сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Фатих Метин отметил, что существует большой потенциал для расширения сотрудничества между двумя странами: «Мы высоко ценим реформы, предпринятые Азербайджаном в области развития сельского хозяйства. Турция продолжит предоставлять экспертную и техническую поддержку для применения и развития сельскохозяйственного страхования в Азербайджане. Я считаю, что используемая в Азербайджане модель аграрного страхования станет примером для стран региона».

Стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества между двумя стран в области сельского хозяйства, о будущих направлениях сотрудничества в аграрном страховании.



По итогам встречи Фонд Аграрного страхования Азербайджана и Союз сельскохозяйственного страхования Турции (TARSIM) подписали Декларацию о намерениях в области сельскохозяйственного страхования. Документ подписали председатель правления Аграрного страхового фонда Фуад Садыхов и генеральный директор TARSIM Серпиль Гунал.



Декларация о намерениях предусматривает взаимное сотрудничество в области аграрного страхования между двумя странами.

Автор: Юсиф Агаев.