Выплачены проценты по облигациям Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела в пятницу выплату процентов по ипотечным облигациям Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана AZ2020008689, AZ2021008688, AZ2022008687 и AZ2023008686, сообщает Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Согласно проспекту эмиссии облигаций, в день выплаты процентов предусмотрена также выплата определенной части остатка по номиналу облигаций, равной части основных долговых платежей по активам, включенных в ипотечное покрытие и эмитированных Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджана.

Согласно информации, 25 февраля 2020 года эмитент осуществил очередную выплату процентов по данным облигациям. Соответственно, по состоянию на 25 февраля 2020 года стоимость этих облигаций по номиналу составила 793,49 маната и в следующий период выплаты процентов ставка в три процента будет рассчитана исходя из этой суммы.

Базовая цена облигаций составляет 793,49 маната.

(Автор: Эльдар Джанашвили.)

Twitter: @eldarjanashvili