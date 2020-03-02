Курс маната по отношению к мировым валютам на 2 марта

Финансы 2 марта 2020 09:32 (UTC+04:00)
Курс маната по отношению к мировым валютам на 2 марта

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе марта установлен на уровне 1,7 и 1,8784 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют

02.03.2020

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.8784

1 австралийский доллар

1 AUD

1.1083

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0273

1 белорусский рубль

1 BYN

0.7604

1 бразильский реал

1 BRL

0.3801

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1087

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.142

1 чешская крона

1 CZK

0.0738

100 чилийских песо

100 CLP

0.2071

1 китайский юань

1 CNY

0.2439

1 датская крона

1 DKK

0.2514

1 грузинский лари

1 GEL

0.6116

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2184

1 индийская рупия

1 INR

0.0235

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.18

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0118

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1774

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7633

1 израильский шекель

1 ILS

0.4898

1 канадский доллар

1 CAD

1.2736

1 кувейтский динар

1 KWD

5.545

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1131

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4045

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0865

1 молдавская лея

1 MDL

0.0963

1 египетский фунт

1 EGP

0.1087

1 норвежская крона

1 NOK

0.1813

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0178

1 польский злотый

1 PLN

0.434

1 российский рубль

1 RUB

0.0254

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2225

1 саудовский риал

1 SAR

0.4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3346

1 турецкая лира

1 TRY

0.2735

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0566

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1756

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0691

100 японских иен

100 JPY

1.5721

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.0577
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