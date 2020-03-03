Минфин огласил сроки предстоящей консультации МВФ с правительством Азербайджана по статье IV

БАКУ/Trend/- Очередная консультация Международного валютного фонда (МВФ) с правительством Азербайджана по статье IV Устава фонда состоится этим летом, в июле 2020 года, сообщили Trend в пресс-службе министерства финансов.

«В ходе недавно проведенных встреч в Вашингтоне министра финансов Самира Шарифова с руководителем миссии МВФ по Азербайджану Наталией Тамирисой обсуждался ход подготовки к их визиту в Баку в июле текущего года для ежегодных консультаций по статье IV. Министр финансов Азербайджана также встретился в Вашингтоне с представителями МВФ, где обсуждались широкомасштабные реформы, проводимые в Азербайджане. Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева в рамках этой встречи отметила, что фонд готов оказать всестороннюю поддержку Азербайджану в этом направлении. Глава Минфина АР и представитель МВФ Георгиева обменялись мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджана с международными финансовыми организациями на качественно новом уровне», - отметили в министерстве.

Отметим, что Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований у МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV Устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Гюнель Зейналова)