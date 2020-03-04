Европейский Банк развития и реконструкции благоустроит Гянджу (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Город Гянджа и Европейский Банк развития и реконструкции (ЕБРР) договорились о совместной работе по благоустройству города.

Об этом как сообщает в среду Trend cо ссылкой на ЕБРР. Банк готов финансировать модернизацию инфраструктуры во втором по числу населения городе Азербайджана. Вместе с этим Гянджа намерена участвовать в программе устойчивого развития городов ЕБРР «Зеленые города».

При этом отмечается, что благодаря партнерству между муниципалитетом и ЕБРР могут извлечь выгоду более 300 тысяч человек, проживающих во втором по величине городе Азербайджана.

С целью обсуждения вопросов улучшения инфраструктуры и уровня жизни в Гяндже в Баку состоялась встреча мэра Гянджи Ниязи Байрамова и первого вице-президента ЕБРР Юргена Ригтеринка в ходе которой азербайджаснкая сторона выразила заинтересованность в присоединении к программе ЕБРР «Зеленые города» - успешной программе обеспечения устойчивого развития городов, которая уже помогает трансформировать 40 городов в странах, в которые инвестирует Банк.

В рамках данной программы ЕБРР готов помочь Гяндже в разработке Плана действий «Зеленый город» для определения и разрешения экологических проблем, а также финансировать модернизацию уличного освещения, городского транспорта, водоснабжения и водоотведения, управления твердыми отходами, централизованного теплоснабжения и инфраструктуры возобновляемой энергии.

Отметим, что программа ЕБРР «Зеленые города» задумана с целью оказания ощутимой поддержки, которая помогает городам улучшать качество жизни своего населения. Все города-участники приступают к запуску проекта по улучшению окружающей среды. Затем с помощью ЕБРР они разрабатывают план действий для определения дальнейших инвестиций и изменений в политике, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям.

Города, на которые приходится 70 процентов энергопотребления и 80 процентов выбросов парниковых газов во всем мире, предоставляют собой обширную арену для борьбы против изменения климата и ухудшения состояния окружающей среды. Это особенно верно в отношении городов в регионах ЕБРР, где устаревшая городская инфраструктура снижает качество жизни, увеличивает выбросы парниковых газов и мешают общинам адаптироваться к изменению климата.

ЕБРР является важным институциональным инвестором в Азербайджане. На сегодняшний день Банк инвестировал 3,3 миллиарда евро в 170 проектов в стране. Он также предоставляет бизнес-консультации местным малым и средним предприятиям и уже помог более чем 1000 фирм улучшить свои показатели и рост.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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