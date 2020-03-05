“AccessBank” начинает праздничную кампанию “Выгодная весна”

БАКУ /Trend/ - “AccessBank” начинает кампанию «Выгодная весна», приуроченную к празднику Новруз.

Как передает Trend со ссылкой на банк, основным преимуществом данной кампании является предложение кредитных пакетов без каких-либо комиссий, и отсутствие дополнительной комиссии по страховке. Согласно условиям кампании «Выгодная весна», минимальная годовая процентная ставка начинается с 18%.

Также, клиенты могут получить кредит на сумму до 15 000 манатов без поручителя. Максимальная сумма кредита составляет 30 000 манатов, а максимальный срок – 48 месяцев. Кампания «Выгодная весна» продлится до конца марта.