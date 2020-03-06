В Азербайджане разработают механизм финансирования сельского хозяйства

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будет создана проектная группа при совместном участии Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и министерства сельского хозяйства с целью разработки механизма финансирования сельского хозяйства, сельскохозяйственных угодий и фермеров, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно источнику, на совместной встрече руководства ЦБА с руководителями министерства сельского хозяйства, в том числе Агентства по аграрному кредитованию и развитию, а также Национальной конфедерации предпринимательских организаций и Ассоциации банков Азербайджана, между финансовым регулятором страны и министерством было достигнуто соглашение о создании проектной группы.

Также на встрече были обсуждены возможности улучшения доступа к финансовым услугам в районах и селах. В частности рассматриваются решение проблемы с залоговым обеспечением и увеличение льготных кредитов, облегчение доступа к финансовым услугам аграриев, в том числе малого сельского предпринимательства к их льготным кредитным ресурсам, а также предоставление им кредитов под залог невостребованного или движимого имущества, совершенствование механизма залога недвижимости в целом, государственная регистрация прав собственности на земли сельскохозяйственного назначения и активизация рынка залоговой недвижимости.

Помимо этого, было уделено внимание вопросам улучшения гарантийного механизма кредитов, рассмотрены возможности повышения подотчетности и прозрачности аграрных субъектов, в том числе регистрация семейно-фермерских хозяйств муниципальными органами, их кооперация, создание специализированных кредитных союзов с началом пилотного проекта в определенном селе.

Также были подробно обсуждены вопросы рассмотрения возможностей создания аграрного банка в соответствии с передовым международным опытом, а также применения новых инструментов финансирования, в том числе расширения возможностей чековых расчетов, факторинга и лизинга.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @eldarjanashvili