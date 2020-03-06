Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана разместил гособлигации сроком на 18 лет

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела в четверг аукцион по размещению ипотечных облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана AZ2042008683 со сроком погашения 6840 дней, в ходе которого привлекла у азербайджанских банков 20 миллионов манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Цена облигаций во время размещения аукциона составила 1000 манатов, общая сумма заказов по номиналу составила 20 миллионов манатов.

Срок погашения облигаций – 27 ноября 2038 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)