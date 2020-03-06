Всемирный банк предоставит Азербайджану $100 млн на поддержку занятости

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк предоставит Азербайджану 100 миллионов долларов в рамках проекта поддержки занятости в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Всемирный Банк, в ходе заседания совета директоров Банка было принято решение о предоставлении кредита сроком на 14 лет, первые четыре года из которых являются льготным периодом.

Глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Навид Хасан Накви отметил, что Цель проекта - оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения Азербайджана в получении работы, путем содействия развитию самозанятости на рынке труда, где текущие возможности трудоустройства ограничены.

По словам Накви, проект будет ориентирован на женщин, молодежь, людей с низким уровнем образования и внутренне перемещенных лиц.

Он также сказал, что это важный проект для Азербайджана и поможет материально обеспечить наиболее уязвимые группы населения.

Проект усилит государственную национальную программу самозанятости за счет поддержки стартапов в секторах услуг и производства, расширив программу и включив в нее в среднем 5000 дополнительных бенефициаров в год и улучшит способность Государственной службы занятости лучше оценивать ищущих работу, предоставлять им консультации, подбор работы и направление в соответствующие программы трудоустройства, отметил он.

«Правительство Азербайджана привержено делу преодоления барьеров для доступа к формальной наемной занятости путем поощрения самозанятости», - сказала Маддалена Гонорати, одна из руководителей группы Всемирного банка, которая подготовила проект.

«Этот проект дополняет и основывается на достижениях Программы самозанятости, предоставляя меры, которые были опробованы в других странах и, как ожидается, повысят эффективность и результативность программы», - добавила она.

Проект по поддержке занятости в Азербайджане поддерживает цели Рамочной стратегии партнерства Всемирного банка с Азербайджаном, в котором подчеркивается важность инвестирования в человеческое развитие и решения социальных проблем, таких как высокий уровень неформальности, неполная занятость и низкое участие рабочей силы среди женщин и молодежи.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili