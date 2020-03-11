Нацвалюта Казахстана продолжает дешеветь относительно доллара

БАКУ /Trend/ - По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 11 марта 2020 года, средневзвешенный курс доллара составил 394,41 тенге, передает в среду Trend со ссылкой на данные биржи.

По сравнению с данными на утро 10 марта (393,50 тенге за доллар), национальная валюта Казахстана подешевела на 0,91 тенге (0,0023 доллара) относительно доллара США.

Сообщается, что в обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи американской валюты на 11:15 составляет 396,5 тенге, Алматы — 396,6 тенге.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 11 марта составляет 393,6 тенге за доллар.

Напомним, что по состоянию на 08:15 девятого марта 2020 года было отмечено рекордное падение стоимости барреля нефти Brent до 31,30 доллара.

Нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ в минувшую пятницу не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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