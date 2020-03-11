Азербайджанские банки скупили иностранную валюту

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел внеочередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда, в ходе которого азербайджанские банки приобрели 155 миллионов долларов, сообщает в среду Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, спрос со стороны банков на аукционесократился относительно предыдущего аукциона на 52 процента или на 168,2 миллиона манатов.

Отметим, что вчера, 10 марта 2020 года, был проведен первый за долгое время валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда, в ходе которого азербайджанские банки приобрели 323,2 миллиона манатов.

К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте 2020 года было решено провести внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на иностранную валюту на фоне провалившейся сделки ОПЕК+, повлекшей за собой резкое сокращение цен на нефть.

Официальный курс на 11 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)