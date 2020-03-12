Курс маната по отношению к мировым валютам на 12 марта

Финансы 12 марта 2020 09:28 (UTC+04:00)
Курс маната по отношению к мировым валютам на 12 марта

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на двенадцатое марта установлен на уровне 1,7 и 1,9201 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют

12.03.2020

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9201

1 австралийский доллар

1 AUD

1.0978

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0271

1 белорусский рубль

1 BYN

0.7346

1 бразильский реал

1 BRL

0.3527

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1038

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1411

1 чешская крона

1 CZK

0.0743

100 чилийских песо

100 CLP

0.2034

1 китайский юань

1 CNY

0.2438

1 датская крона

1 DKK

0.257

1 грузинский лари

1 GEL

0.5749

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2188

1 индийская рупия

1 INR

0.0229

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1787

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0117

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1781

1 швейцарский франк

1 CHF

1.8173

1 израильский шекель

1 ILS

0.4768

1 канадский доллар

1 CAD

1.2337

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5443

1 казахский тенге

1 KZT

0.0043

1 киргизский сом

1 KGS

0.0233

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1122

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3996

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0785

1 молдавская лея

1 MDL

0.0976

1 египетский фунт

1 EGP

0.1081

1 норвежская крона

1 NOK

0.1739

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0179

1 польский злотый

1 PLN

0.4431

1 российский рубль

1 RUB

0.0231

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2137

1 саудовский риал

1 SAR

0.4527

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3657

1 турецкая лира

1 TRY

0.2735

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0565

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1753

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0661

100 японских иен

100 JPY

1.6335

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.0639
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