ЕС финансирует сельскохозяйственный сектор Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Правительство Узбекистана и Европейский союз (ЕС) подписали соглашение о финансировании в размере 40 миллионов евро с целью обеспечения бюджетной поддержки и дополнительного содействия развитию сельскохозяйственного сектора Узбекистана, сообщает Trend в четверг со ссылкой на сайт ЕС.

Соглашение предусматривает оказание поддержки правительству Узбекистана в реализации новой Государственной стратегии развития агропродовольственного сектора на 2020–2030 годы.

Правительство Узбекистана привержено осуществлению широкого спектра реформ в сельскохозяйственном секторе. Предусматривается реализация мер по земельной реформе в сельском хозяйстве, развитию новых услуг для консультирования фермеров, улучшению доступа к информации, знаниям и инновациям, реформированию систем образования и повышения квалификации, цифровизации сектора и инвестициям в агрологистическую инфраструктуру и сферу услуг.

В рамках преобразования сельскохозяйственного сектора осуществляются реформы с целью постепенного отхода от традиционной ориентации на хлопководство и зерноводство и стимулирования производства других сельскохозяйственных продуктов, по которым Узбекистан имеет сравнительные преимущества. В частности, по некоторым видам плодоовощной продукции, хорошо известным потребителям в странах СНГ, но менее известным на быстрорастущих рынках Азии и ЕС.

Данные преобразования могут внести значительный вклад в охрану природных ресурсов страны, поскольку хлопководство и зерноводство приводят к значительной деградации и засолению почв. Это поможет улучшить условия жизни 15 миллионов человек (49,4 процента от общей численности населения и 75 процентов домохозяйств с низкими доходами), проживающих в сельской местности Узбекистана. Также, что очень важно, это обеспечит устойчивое решение вопросов, связанных с демографией и увеличением трудовых ресурсов в сельской местности Узбекистана.

ЕС является ведущим поставщиком финансирования для сельскохозяйственного сектора в Узбекистане. Развитие сельского хозяйства - единственное основное направление Многолетней индикативной программы на 2014-2020 годы, в рамках которой для страны зарезервированы 168 миллионов евро. Гранты ЕС также используются для дополнения и содействия крупным инвестициям через кредиты.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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