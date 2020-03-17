Американская биржа закрылась с худшим падением с 1987 года
Крупнейший американский фондовый индекс Dow Jones на закрытии в понедельник обрушился на почти 3 тысячи пунктов, или на 13%, что стало худшим падением с "черного понедельника" 1987 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
По числу потерянных пунктов 16 марта - вообще худший день в истории Dow Jones.
Историческая сделка произошла уже после официального завершения торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. На 16.04 индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) обрушился на 12,93%, до 20917,53 пункта или на 2997,10 пункта.
Индекс обвалился после заявления президента США Дональда о возможно надвигающейся рецессии и о том, что пандемия коронавируса может продлиться до июля-августа.
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